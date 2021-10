Gefühl der Endgültigkeit

Seine Antwort wird Fans vermutlich etwas beunruhigen, denn er meinte, der dritte Film stelle eindeutig so etwas wie ein Ende dar: "Wir alle im Team vor und hinter der Kamera haben 'No Way Home' als das Ende der Franchise verstanden. Falls wir eines Tages so glücklich wären, wieder zusammenzukommen, würde sich die Tonlage vollkommen ändern und es wäre alles völlig anders als in der 'Homecoming'-Trilogie. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird und der aktuelle Film fühlte sich definitiv wie ein Abschluss an."