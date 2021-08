"Spider-Man": Ist hier Tobey Maguire im Trailer zu sehen?

Tom Holland als Tobey Maguire?

Nachdem Doc Ock Spider-Man mit den Worten "Hallo Peter" begrüßt, sieht man Tom Holland in einem dunklen Anzug und einem blauen Hemd. Es ist das exakt gleiche Outfit, das Tobey Maguire in "Spider-Man 3" getragen hat. Nun stellt sich die Frage, ob Hollands Kopf für den Trailer hinein-animiert wurde, um Maguires Auftritt geheim zu halten, oder ob Holland eine Verbindung zu "Spider-Man 3" haben wird.

Die Welt von SuperheldInnen-Filmen ist inzwischen schon so durchdacht, dass es kein Zufall sein dürfte, dass Holland den exakt gleichen Anzug trägt, doch wie die Beziehung zu Maguires Spider-Man hergestellt wird, bleibt weiterhin unklar.

"Spider-Man: No Way Home" startet am 17. Dezember in den Kinos!