Der aus Brooklyn stammende Lee sagte in einem Statement, dass er trotz seiner diesbezüglichen Bemühungen seiner Mutter mit einem Hass auf Musicals aufgewachsen sei. "In meinem vierten Jahrzehnt als Regisseur mache ich schlussendlich ein Musical, in dem getanzt und gesungen wird", so Lee.

Das Pfizer-Medikament Viagra kam im Jahr 1998 auf den Markt und war ursprünglich entwickelt worden, um mit Herzkrankheiten verbundene Brustschmerzen zu therapieren.

Lee gewann im Jahr 2019 seinen ersten Oscar für das Drehbuch der Ku Klux Klan-Satire "BlacKkKlansman". Zu seinen mehr als 50 Spiel- und Dokumentarfilmen zählen Klassiker wie "Do the Right Thing", "Malcolm X" und zuletzt das für Netflix produzierte Vietnamkriegs-Veteranen-Drama "Da 5 Bloods".