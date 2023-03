"Everything Everywhere all at Once" ist Oscar-Favorit

Daneben wurde "Everything Everywhere All At Once" bei den Spirit Awards unter anderem für den besten Schnitt gekürt. Die Regisseure Daniel Scheinert und Daniel Kwan gewannen die Preise für die beste Regie und für das beste Drehbuch. "Das ist zu viel. Wir haben so ein Glück", sagte Ko-Regisseur Scheinert.

Erstmals wurden in diesem Jahr die Preise für Schauspielerinnen und Schauspieler in geschlechtsneutralen Kategorien vergeben. Dabei setzte sich "Everything Everywhere All At Once"-Star Michelle Yeoh als beste Hauptdarstellerin durch. "Michelle, Du hast einen Haufen Männer geschlagen", rief Schauspielerin Jamie Lee Curtis ihrer Kollegin im Backstage-Presseraum zu.