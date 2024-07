"Splash!": Das ist die neue RTL-Show mit Sophia Thomalla

Ein riesiger Pool, große Bälle und nasse Promis: Das verspricht die neue Gameshow von Sophia Thomalla (34) bei RTL. Am 24. Juli um 20:15 Uhr zeigt der Sender die erste von zwei Episoden der feuchtfröhlichen Quizshow. Die zweite folgt eine Woche später am 31. Juli. In jeder Folge werden insgesamt 20 Promis in vier Teams antreten und in zehn Runden Fragen beantworten - und das möglichst richtig, denn sonst werden sie nass.

"Es ist ein richtig schönes Sommerding", schwärmt Thomalla, die die Show moderiert, in der RTL-Sendung "Punkt 8". "Für mich war es auf jeden Fall sehr witzig und ich habe jede Menge Spaß gehabt", so die Moderatorin weiter, die bei dem Spektakel aber auch trocken bleibt.