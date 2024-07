Der bekannteste Schwamm der Welt feiert seinen 25. Geburtstag : SpongeBob Schwammkopf zaubert seit der offiziellen Premiere in den USA auf Nickelodeon am 17. Juli 1999 bei Klein und Groß ein Lächeln ins Gesicht.

Erfolgsgeschichte eines Schwammkopfs

Seit dem Start am 17. Juli 1999 ist SpongeBob Schwammkopf eine der weltweit beliebtesten Zeichentrickserien und hat ein Universum aus beliebten Charakteren, popkulturellen Schlagwörtern und Memes, Kinofilmen, Produkten, einem mit dem Tony Award ausgezeichneten Broadway-Musical und eine weltweite Fangemeinde hervorgebracht. "SpongeBob Schwammkopf" ist eine der am weitesten verbreiteten Serien in der Geschichte von Paramount, die in mehr als 180 Märkten zu sehen ist, in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurde und durchschnittlich mehr als 90 Millionen Zuschauer:innen pro Quartal erreicht.