"Spuk in Bly Manor": Netflix gewährt ersten Blick auf die Fortsetzung der Horror-Anthologie

"Spuk in Hill House" (Originaltitel: The Haunting of Hill House) begeisterte 2018 Kritiker ebenso wie Horrorfans. Die Horrorserie der Produzenten Mike Flanagan ("Das Spiel", "Doctor Sleeps Erwachen") und Trevor Macy wurde rasch um eine zweite Staffel verlängert. Nun hat Netflix einen ersten Blick auf die zweite Staffel gewährt, die noch in diesem Jahr auf der Streaming-Plattform erscheinen soll. Die zweite Staffel verfilmt wieder eine klassische "Haunted House"-Geschichte, nämlich die 1898 veröffentlichte Geistergeschichte "The Turn of the Screw" des Autoren Henry James. Hier sind das erste Serien-Poster sowie ein paar Schnappschüsse aus der zweiten Staffel: