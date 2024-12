Am 26. Dezember um 9 Uhr unserer Zeit erscheint nach einer Wartezeit von über drei Jahren die "Squid Game"-Fortsetzung auf Netflix. Zur Einstimmung auf das Serien-Großereignis hat der Streamingdienst die ersten Minuten der zweiten Staffel bereits auf einer firmeneigenen Webseite verfügbar gemacht. "Squid Game"-Fans erhalten so schon am 25. Dezember die Möglichkeit zu erfahren, was aus Hauptfigur Jun-ho (Wi Ha-joon, 33) geworden ist.