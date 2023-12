"Squid Game: The Challenge": Das ist die Gewinnerin

Worum geht's in "Squid Game: The Challenge"?

Die Netflix-Serie ist eine Reality-Gameshow, die dem gleichen Schema des Netflix-Hits "Squid Game" folgt. 456 Teilnehmende treten gegeneinander in diversen Spielen an, um am Ende das Preisgeld von 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen. Im Gegensatz zu der blutrünstigen Vorlagenserie enden die Wettbewerbe in der Realityshow natürlich nicht mit dem Tod, auch wenn es durchaus Unterkühlungen gab, was zu Klagen seitens der Kandidat:innen geführt hat.