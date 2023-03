Francesca Farago als Bösewicht?

Wie Farago jetzt im Podcast "Almost Adulting" erklärt, sei sie garantiert nicht der Bösewicht, zu der sie Netflix "gemacht" habe. Darauf angesprochen, ob Reality-TV gescriptet ist, meinte die 29-Jährige, dass es kein Drehbuch gäbe, aber das Endprodukt "heavily edited", also stark geschnitten oder passend gemacht sei. Es hätte viele schöne Momente gegeben, die es erst gar nicht in die Shows wie "Too Hot To Handle" geschafft hätten, auch weil das nicht ihrer zugewiesenen Rolle in der Show entsprochen habe: "Manche Personen sollen eine spezielle Rolle spielen, also innerhalb der Show. Man kann einen ganzen Satz sagen und dieser könnte dann so zusammengeschnitten werden, wie es eben gebraucht wird."