Stallone macht es offiziell: "Creed 3" kommt ohne Rocky

Stallones "Rocky"-Prequel

Sylvester Stallone wird also selbst nicht mehr als Rocky zu sehen sein, doch die Figur lässt ihn trotzdem nicht los. Er hat erst kürzlich mitgeteilt, dass er an einer eigenen Serie über die Jugend-Geschichte des Boxers arbeite. Dieses "Rocky"-Prequel solle in den 1960-ern spielen und zugleich ein Stück Zeitgeschichte sein.