Sylvester Stallone arbeitet an "Rocky"-Serie

Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1976 ist Rocky ein Publikumsliebling. Sylvester Stallone schlüpfte insgesamt acht Mal in die Rolle der Boxikone. In Teil eins bis sechs standen die Höhen und Tiefen vom Italian Stallion im Mittelpunkt, die in einem großartigen Finale in "Rocky Balboa“ endeten. Als Rocky in Pension ging, entstanden mit "Creed“ zwei Spin-Offs, in denen Stallone dem Sohn seines ehemaligen Kontrahenten Apollo Creed dabei half, sich an die Weltspitze zu boxen.

Nun postete Stallone auf Instagram ein Foto, das für Aufsehen sorgt. Darauf ist ein handgeschriebener Zettel zu sehen, auf dem der Darsteller seine Pläne für eine "Rocky"-Serie niedergeschrieben hat. "Ich habe heute Morgen angefangen, ein Treatment für ein Rocky-Prequel zu schreiben. Idealerweise wären es 10 Episoden für mehrere Staffeln, um wirklich in den Kern der Charaktere in ihren jüngeren Jahren vorzudringen“, fügte Stallone seinem Foto hinzu.