"Star Trek: Discovery"-Staffel 4-Trailer: Unglaubliche Bedrohung

Schwere-Anomalie

"Die Zukunft bleibt ungewiss, aber der Captain in mir weiß, dass alles möglich ist", verkündet Burnham im Trailer. Doch zumindest ein paar Gewissheiten haben wir über die vierte Staffel bereits gewonnen: Die Serie spielt nun in der neuen Föderation des 32. Jahrhunderts und auf die gesamte Galaxie kommt eine Bedrohung in Form der Schwere-Anomalie zu.

Da der bisherige Captain nun seinen Job endlich an Burnham abgegeben hat, liegt es jetzt an der wagemutigen Frau, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und es sieht ganz danach aus, als würde die USS Discovery in die Schwere-Anomalie hineinfliegen.