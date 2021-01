"Star Trek: Discovery": 5 Fragen nach dem Finale der 3. Staffel

Werden die Sphärendaten zur KI namens Zora?

Im "Short Trek"-Kurzfilm "Calypso" befindet sich U.S.S. Discovery in einer fernen Zukunft ganz ohne Besatzung und wird von einer künstlichen Intelligenz (KI) namens Zora kontrolliert. Im Laufe der dritten Staffel haben sich die Sphärendaten, die schon in der zweiten Staffel an Bord der Discovery kamen, immer mehr mit den Raumschiffsystemen verbunden. Als die Emerald Chain das Raumschiff geentert hatte, agierten die Sphärendaten wie eine KI und luden sich in die Reparaturroboter DOT-23. Gemeinsam mit der Crew kämpfte die KI gegen die Emerald Chain und opferte dann sogar das eigene "Leben" für Lt. Joann Owosokun (Oyin Oladejo). Zum Glück konnten die Sphärendaten am Ende der finalen Episode von Commander Jett Reno (Tig Notaro) wieder hergestellt werden.

Es stellt sich also die Frage: Wird die Discovery zunehmend zu einer künstlichen Lebensform, die für die Crew sorgt und sie beschützt? Und wenn ja, wird dann das mysteriöse Ereignis passieren, dass in "Calypso" dazu geführt hat, dass die Discovery alleine in die Zukunft geschickt wurde. Oder handelt es sich bei "Calypso" um eine alternative Zukunft?