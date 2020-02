"Star Trek: Picard": Krieger-Nonnen und eine peinliche Weltraumschlacht

Sehr langsamer Start

Neben der Geschichte über Elnor und Picard ist in dieser Episode nicht viel geschehen. Die neue Serie geht es schon sehr langsam an, wenn man bedenkt, dass die erste Staffel nur zehn Episoden hat. Zwar ist die zweite Staffel schon fix geplant, aber trotzdem sollte die Handlung langsam Fahrt aufnehmen.

Es hat aber auch gute Seiten, dass sich die Serie so viel Zeit nimmt: Die Charaktere sind interessant und werden gut eingeführt. Einzige Ausnahme ist der unsägliche Hipster-Romulaner Narek (Harry Treadaway), der wirkt als sei er aus irgendeiner Teenie-Seifenoper entsprungen. Was sollte diese barfüssige Rutschszene mit Soji? Pseudo-Romantik aus der Dose? Das war verzichtbar und man kann nur hoffen, dass sich all das als unbeholfene Verführungsstrategien eines Romulaners herausstellen. Es wirft nur leider kein gutes Bild auf den nicht unwichtigen Charakter von Soji (Isa Briones).

Amüsanter war hingegen das Zusammenspiel von Picards Crew: Die Hologramme an Bord sehen alle wie Captain Rios aus – ein witziger Running Gag, der vermuten lässt, dass in dem mürrischen Piloten ein kleiner Nerd steckt. Die harte Schale von Rios (Santiago Cabrera) könnte von einer liebenswerten Quasselstrippe wie Dr. Agnes Jurati (Alison Pill) geknackt werden. Auch Raffi Musiker (Michelle Hurd) ist eine interessante Figur. Diesmal hat die ansonsten recht coole Raffi sehr launisch, fast schon ein wenig hysterisch gewirkt.

Peinliche Weltraumschlacht

Am Schluss taucht auch noch Seven of Nine (Jeri Ryan) auf. Ihren Auftritt finden wir ziemlich cool. Leider war die Weltraumschlacht im Vorfeld ziemlich peinlich. Diese 90er-Jahre-Inszenierung kommt heute dem Ruckeln der Kamera in der Originalserie gleich. In Zeiten von "Battlestar Galactica" und "The Expanse" will so eine billige Show niemand mehr sehen.

Mit Elnor und Seven of Nine dürfte die Crew von Picard nun komplett sein. Hoffen wir, dass sich das Tempo nun ein wenig erhöht.

Energie!