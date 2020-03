"Star Trek: Picard": Enttäuschendes Finale ruiniert den gelungenen Serienstart

Die Auferstehung des Jean-Luc Picard

Mindestens ebenso ideenlos wie die KI-Götter sind auch der Tod und die Auferstehung von Jean-Luc Picard. Verständlich wäre es immerhin gewesen, wenn so ein jüngerer Darsteller in die gigantischen Schuhe von Patrick Stewart treten hätte sollen. Doch an diese (wahrlich gewagte) Idee traute sich wohl niemand heran. Es hätte mit Sicherheit auch einen Aufschrei in der Fangemeinde ausgelöst. Da aber Patrick Stewart auch in der bereits angekündigten zweiten Staffel den jetzt eigentlich nicht mehr so alten Picard spielen wird, kann diese Auferstehung als Synth nur als Epic Fail und erneut als Paradebeispiel eines "Deus ex machina" bezeichnet werden. Und zwar aus zweifacher Hinsicht:

Zum Ersten widerspricht es dem Charakter wie er in dieser Serie aufgebaut und dargestellt wurde. Das Abschiedsgespräch mit Data im digitalen Nirvana betont den unschätzbaren Wert der Vergänglichkeit als wesentliches Element des Lebens. Auch Picard wurde als alter Mann charakterisiert, der diese Sichtweise teilt. Aber gut, dieser Aspekt ist wohl Ansichtssache und auch Picard kann seine Meinung ändern. Doch alleine der aus dem Hut gezauberte Picard-Golem offenbart, dass es sich wieder um einen "Deus ex machina" handelt: Nur um ordentlich auf die Tränendrüse zu drücken, aber die Fans bloß nicht zu verärgern, stirbt Picard einen emotional durchaus gut inszenierten Tod, um dann als Synth wieder aufzuerstehen. Jämmerliche Effekthascherei wie so oft in den "Star Trek"-Serien unter der Ägide von Alex Kurtzman ("Discovery" und "Picard").

Zum Zweiten bedeutet die Golem-Technologie ewiges Leben. Denn anders als bei der Frau von Data-Schöpfer Noonian Soong handelt es sich hier nicht um ein Unikat, sondern um eine Technologie, die reproduziert werden kann. Ja, schon klar, dass den Autoren irgendwelche findigen Erklärungen einfallen werden, damit auch der synthetische Picard ein nicht reproduzierbares Unikat bleibt. Aber es steht im Widerspruch zur zuvor erzählten Geschichte. Alles was auf Coppelius geschaffen wurde ist reproduzierbar, alles andere ist einfach Lazy Writing. Somit wurde mit dieser erzählerischen Krücke, die nur den zuvor effekthascherisch inszenierten Tod Picards rückgängig machen soll, das ewige Leben als Maschine ins "Star Trek"-Universum gebracht.