"Star Trek: Picard": Aufbruch nach Freecloud

Die neue Crew

Gegen Ende der Episode formiert sich die neue Crew von Picard. Raffi stellt den Kontakt zum Piloten Captain Christobal Rios (Santiago Cabrera) her, dem auch das nicht registrierte Schiff gehört. Er wird ein wenig klischeehaft als knallharter und mürrischer "Badass"-Typ im Stil von Han Solo dargestellt (falscher Film!), der als Freunde nur zwei redselige Hologramme hat, die aussehen wie er (richtiger Film!). Außerdem hat er eine schwierige Vergangenheit mit der Sternenflotte. Damit passt er gut zu Raffi, die – wer hat etwas Anderes erwartet? – auch an Bord kommt. Doch sie will nicht bleiben, sucht nur eine Mitfahrgelegenheit. Mit Dr. Agnes Jurati (Alison Pill), der Kybernetik-Expertin des Daystrom-Institutes, ist das Team von Picard vorerst komplett.

Raffi beschwert sich bei Picard darüber, dass er Dr. Jurati einfach so an Bord bringt – ohne dass sie vorher von ihr überprüft wurde. Angesichts der Tatsache, dass sie zuvor Besuch von Commodore Oh (Tamlyn Tomita) bekommen hat, keine gute Idee von Picard. Sie hat ihm den Besuch zwar nicht verheimlicht, aber sie könnte dennoch ein Spitzel der Sternenflotte sein. Und wie wir bereits wissen, ist der Chefin des Sicherheitsdienstes der Sternenflotte nicht zu trauen: Oh ist vermutlich eine romulanische Spionin, bestenfalls eine Sympathisantin der Zhat Vash. Einmal mehr beweist Picard, dass seine Entscheidungen nicht mehr so wohlüberlegt und treffsicher sind wie in alten Tagen.

Picard, Raffi, Dr. Jurati und Rios starten in Richtung Freecloud. Denn dahin führen die Spuren von Bruce Maddox und dort will auch Raffi wieder von Bord gehen. Doch was Raffi dort will und worum es sich bei diesem mysteriösen Ort handelt, ist bisher völlig unklar.