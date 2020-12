"Star Wars": Neue "High Republic"-Animationsserie in Planung

Im "Star Wars"-Universum tut sich wieder einiges, nicht nur wegen der populären Hit-Serie "The Mandalorian" auf Disney+. Lucasfilm, das im Disney-Konzern für das "Star Wars"-Franchise zuständig ist, plant für das Jahr 2021 den Start einer neuen Storyline in Comics und Büchern mit dem Titel "High Republic". Der Handlung spielt 200 Jahre vor dem (chronologisch) ersten Film "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" (OT: "The Phantom Menace"). Damit wird ein völlig neues Kapitel im "Star Wars"-Universum geöffnet, auf das die Fans bereits mit Spannung warten.

Nun berichtet das US-Portal "Cinelinx" von Gerüchten über eine "High Republic"-Animationsserie, die sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden soll. Die "High Republic"-Ära ist eine goldene Zeit für den Jedi-Orden, die aber nicht so lange zurück liegt wie die Ära in dem Videogame "Knights of the Old Republic". Im Mittelpunkt steht eine Art Tafelrunde von Jedi-Rittern in einer Zeit des Friedens.