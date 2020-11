"The Mandalorian": 10 Fan-Theorien über die Zukunft von Baby-Yoda

8. Ahsoka Tano wird die Jedi-Mentorin von Baby-Yoda

Noch besser finden wir die Theorie, dass die aus der Animationsserie "Star Wars: The Clone Wars" bekannte Jedi-Meisterin Ahsoka Tano das Jedi-Training von Baby-Yoda übernimmt. Für diese These spricht, dass Rosario Dawson in der zweiten Staffel ebendiese Figur spielen wird. Ahsoka könnte also durchaus eine zentrale Figur in "The Mandalorian" werden. Die Jedi-Meisterin gehört der Spezies der Togruta an. Sie könnte dem Kind den Umgang mit der Macht lehren. Nur wäre dann Mando irgendwie aus dem Spiel – und die Serie heißt schließlich nicht "The Togruta". Aber wer weiß? Vielleicht vertragen sich Ahsoka und Mando ja so gut, dass sie Mama und Papa für das Kind spielen.