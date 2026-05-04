Nicht nur die Handlung des immer umfangreicheren "Star Wars"-Universums greift nach den Sternen. Auch das Marketing ist seit dem Beginn des Franchises nicht von dieser Welt - bekanntlich scheffelte Erfinder George Lucas (81) einen beachtlichen Teil seines Vermögens mit den Merchandise-Rechten für seine "Krieg der Sterne"-Saga. Es verwundert daher geradezu, dass es bis ins Jahr 2011 andauerte, ehe der "May the Fourth" offiziell zum "Star Wars"-Tag ernannt wurde. Zumal das entsprechende Wortspiel in Bezug auf die Jedi-Grußformel "May the Force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein") fast so viele Jahre auf dem Buckel hat, wie der Auftakt der Filmreihe selbst.

Glücksbekundungen an die "Eiserne Lady" So stammt die erste verbriefte Verwendung von "May the Fourth" aus dem Jahr 1979 und damit rund zwei Jahre nach dem US-Start von "Krieg der Sterne". Benutzt wurde es am 3. Mai des Jahres in einer britischen Zeitungsannonce, um der amtierenden Premierministerin Margaret Thatcher (1925-2013) viel Glück bei der Wahl zu wünschen. Und so thronte auf einer halben Seite der "Evening News" der Schriftzug: "Dear Maggie, May the Fourth be with you". Glück hat ihr der Spruch gebracht, Thatcher wurde tatsächlich zur ersten Premierministerin von Großbritannien gewählt - auch wenn in der Folgezeit viele Menschen die "Eiserne Lady" ähnlich inbrünstig zu hassen lernten, wie das machthungrige Imperium aus "Star Wars". In der Zeit vor 2011 war der "Star Wars"-Tag ein inoffizieller Feiertag für alle Fans der Filmreihe. Der feine Jedi-Zwirn wird ausgepackt, das Heimkino angeschmissen und die - im besten Fall Originalversion - der ersten Trilogie und bei Bedarf noch die unzähligen Folgefilme und Serien eingelegt.

Ein Fan-Feiertag war geboren 2011 dann die erste organisierte Ausgabe von "May the Fourth" in Toronto, Kanada. Als ein Jahr später schließlich Disney die Rechte an "Star Wars" einheimste, war der 4. Mai endgültig zum Feiertag der weit, weit entfernten Galaxis geworden. Mit diversen Events, darunter natürlich auch in Disneyland, Spielzeug-Neuerscheinungen oder Streaming-Specials wird "May the Fourth" seither zelebriert, so auch wieder in diesem Jahr. Bis zum nächsten Kino-Abenteuer der Marke "Star Wars" dauert es außerdem nur ein bisschen länger. Ab dem 20. Mai startet das Duo "The Mandalorian and Grogu" seine erste gemeinsame Leinwand-Reise, nachdem es zuvor ausschließlich beim Streamingdienst Disney+ zum Einsatz gekommen war. Es handelt sich dabei um den ersten "Star Wars"-Kinofilm seit 2019 und "Der Aufstieg Skywalkers".