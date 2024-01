Allgegenwärtige Bedrohungen

In der epischen letzten Staffel von "Star Wars: The Bad Batch" werden die Grenzen der Mitglieder der Truppe im Kampf um die Wiedervereinigung mit Omega getestet, während sie sich in einem abgelegenen Imperium-Wissenschaftslabor weiteren Herausforderungen stellen müssen. Die Gruppe ist zersplittert und begegnet Bedrohungen aus allen Richtungen, weshalb sie unerwartete Verbündete sucht. Bald begeben sie sich auf gefährliche Missionen und müssen alles aufbieten, was sie gelernt haben, um sich vom Imperium zu befreien.

In der Originalfassung ist erneut die perfekte Synchron-Besetzung zusammengekommen: Sie besteht aus Dee Bradley Baker ("American Dad"), Michelle Ang ("Fear the Walking Dead: Flight 462"), Keisha Castle-Hughes ("Whale Rider"), Jimmi Simpson ("Westworld"), und Wanda Sykes ("The Upshaws").

Hier seht ihr auch das Teaser-Poster zu Staffel 3: