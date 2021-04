7 Stars sprechen über ihre schlimmsten Vorsprechen

4. Kat Dennings

Die "2 Broke Girls"-Darstellerin wollte zwar nicht sagen, für welche Rolle sie vorgesprochen hat, es handle sich aber um einen Film, der mit einem oder mehreren Oscars ausgezeichnet wurde.

"Ich musste in der Szene hysterisch weinen und mein Vater sollte mich so stark zurückhalten, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Der Typ, der meinen Vater spielen sollte, war ein sehr berühmter Schauspieler und stellte sich soweit wie nur möglich weg von mir und ich merkte, dass ich da alleine durchmusste. Ich fing an, die Szene zu spielen und habe ihn immer wieder angeschaut in der Hoffnung, dass er auf mich zukommen würde, doch das tat er nicht, deshalb musste ich so tun, als würde ich mich selber zurückhalten. Die gute Nachricht ist, dass dieser Schauspieler gefeuert wurde", sagte Dennings in der "Tonight Show".