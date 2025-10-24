Thore Schölermann (41) wird bald mit einer neuen Show zu sehen sein: Er moderiert "Staying Alive - Stars singen mit Legenden", das neue Musikformat von ProSieben und Joyn. Das Konzept sieht vor, dass aktuelle Musikstars auf ikonische Künstler treffen. "Vier Musiklegenden der Vergangenheit. Vier Chartstürmer der Gegenwart", heißt es in der Pressemitteilung. Samu Haber, die No Angels, Álvaro Soler und Sasha treten in Duetten mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury auf. Möglich macht das modernste Technik, die die verstorbenen Musiklegenden zurück auf die Bühne holt.

Publikum entscheidet über Sieger Die Show wird in zwei Folgen Ende Oktober in den MMC Studios in Köln aufgezeichnet. Das Studiopublikum spielt dabei eine entscheidende Rolle: Mit seiner Stimme kürt es das Legenden-Duett des Abends. Tickets für die Aufzeichnungen am 25. und 28. Oktober sind noch verfügbar.

Mehr Zeit für neue Projekte Für Thore Schölermann kommt die neue Aufgabe zu einem passenden Zeitpunkt. Vor rund einem Jahr hatte er seine langjährige Tätigkeit als "taff"-Moderator nach fast 13 Jahren beendet. "Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an", begründete er damals in der "Bild"-Zeitung. Später bezeichnete er den Abschied als "die beste Entscheidung meines Lebens!" Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jana (38) hat Schölermann zwei Kinder. Weiterhin blieb er Moderator von "The Voice of Germany" - und hat jetzt offenbar auch wieder Zeit für neue Projekte.