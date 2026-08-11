Steckerlfischfiasko: Stars bei der Münchner Weltpremiere

Am Abend des 10. August fand die Weltpremiere zu Steckerlfischfiasko in der bayerischen Landeshauptstadt statt und der Mathäser Filmpalast platzte aus allen Nähten. Das Dreigespann-Dreamteam um Sebastian Bezzel , Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz freute sich, gemeinsam mit Regisseur Ed Herzog , Drehbuchautor Stefan Betz , Produzentin Kerstin Schmidbauer sowie Co-Produzentin Claudia Grässel (ARD Degeto Film) den neuesten Krimi der Eberhofer-Reihe zu präsentieren.

Beim großen Jubiläum durften auch die bekannten Gesichter aus Niederkaltenkirchen nicht fehlen: Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Stephan Zinner, Daniel Christensen, Max Schmidt, Sigi Zimmerschied, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Pelle Küffner, Milan Peschel, Eli Wasserscheid, Michael Ostrowski, Castro Dokyi Affum und Hinkelotta. Auch Christian Tramitz, Ruby O'Fee, Lara Mandoki, Petra Berndt und Niklas Marian Müller , welche den Cast diesmal verstärken, feierten mit. Rita Falk , Bestsellerautorin und Schöpferin des Eberhofer-Kosmos, war ebenfalls zur Premiere angereist.

Darum geht es bei „Steckerlfischfiasko“

Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt - und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche „Steckerlfischkönig“ plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. „Romeo und Julia“ in Niederbayern!

Der 10. Eberhofer-Film startet am 13. August 2026 in den österreichischen und deutschen Kinos.