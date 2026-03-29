Mangelnder Tatendrang kann Stefan Raab (59) seit seinem Comeback als neue RTL-Allzweckwaffe wahrlich nicht vorgeworfen werden. Wie die Entertainer-Größe während der neuen Ausgabe von "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" am vergangenen Samstagabend überraschend detailliert preisgegeben hat, plant er schon das nächste große TV-Event im Stile seiner berühmten Wok-WM. Statt aufs Glatteis wird es dann aber bei sommerlichen Temperaturen ins Wasser gehen, denn: Raab und inzwischen auch Sender RTL per Pressemitteilung kündigten für den 29. August 2026 die erste "Jetski-Star-WM" an. Stattfinden wird die Live-Show auf dem Gelände der Regattabahn Duisburg, wo bis zu 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden können. Tickets für die "Jetski-Star-WM" können bereits bestellt werden, sie rangieren von 49,90 Euro bis 219,90 Euro für VIP-Plätze.

Teilnehmende Promis sind noch geheim Welche Promis neben Raab an dem Event teilnehmen werden, ist bislang noch nicht enthüllt worden. Versprochen wird aber, dass "prominente Persönlichkeiten in spektakulären Disziplinen gegeneinander" antreten. Unter anderem von "Kopf-an-Kopf-Duellen und waghalsigen Manövern" ist in der RTL-Mitteilung die Rede, Raab hatte bereits in "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" angekündigt: "Das ist nichts für schwache Nerven." Dort hatte er auch noch mehr zum geplanten Modus verraten. So werden demnach "acht Teams mit 16 Teilnehmern" antreten, wobei jedoch immer nur "eins gegen eins gefahren" werde. Vor diesem Hintergrund scheint Raab nicht zu übertreiben, wenn er selbstbewusst ergänzt: "Es wird viele Rennen geben an diesem Abend." Seine Produktionsfirma Raab Entertainment produziert die Show im Auftrag von RTL.

Zahlreiche Formate im Angebot RTL und Stefan Raab bauen ihre Zusammenarbeit also weiter aus. Neben "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" und der "Jetski-Star-WM" wird es noch in diesem Jahr etwa eine weitere Ausgabe der Quizshow "Wer weiß wie wann was war?" geben, in der Raab zusammen mit Barbara Schöneberger (52) drei Altersgruppen zum großen Wissenskampf der Generationen gegeneinander antreten lässt Seit Februar dieses Jahres läuft zudem Raabs Late-Night-Show "Die Stefan Raab Show" immer zweimal pro Woche statt wie zuvor nur einmalig.