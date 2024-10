Spielprinzip und Moderator

Die Primetime-Liveshow wird am 21. Dezember bei RTL zu sehen sein. Das gab der Sender an diesem Donnerstag (24. Oktober) bekannt. In der von Raab Entertainment produzierten Sendung werden Stefan Raab und "LOL"-Gastgeber Michael Bully Herbig im Duo antreten. Gegner wird ein Kandidat oder eine Kandidatin sein, der oder die sich am Anfang der Show gegen drei Konkurrenten durchgesetzt hat. "Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen": Laut Ankündigung hat jeder die Chance, gegen die beiden Promis anzutreten. Interessierte können sich bereits für die in den EMG Studios Hürth stattfindenden Show bewerben.

Wie in vielen anderen Raab-Formaten auch wird Elton (53) als Spielleiter in der Show fungieren. Den Wettstreit kommentieren wird traditionsgemäß Frank Buschmann (59).