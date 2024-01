"Das Kanu des Manitu": Noch in diesem Jahr wird gedreht!

"Der Schuh des Manitu", eine Parodie auf die beliebten Karl-May-Verfilmungen aus den 1960ern, gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme. Wie bei "Der Schuh des Manitu" wird Herbig auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Auch für die Produktion wird er laut Constantin Film verantwortlich sein. Einer Pressemitteilung zufolge sollen die Dreharbeiten 2024 beginnen. Das Drehbuch stamme von Herbig, Kavanian und Tramitz. Details zur Besetzung sollen in den kommenden Monaten verraten werden.

"Bully gilt zweifellos als einer der herausragendsten Filmemacher in Deutschland und beherrscht die Kunst, die Menschen mit seinem unverwechselbaren Humor zum Lachen zu bringen", schwärmt Oliver Berben (52), Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG, in einem Statement. Herbig scherzt unterdessen: "Wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und als wir das Drehbuch dann endlich in den Händen hielten, konnten wir unser Glück kaum fassen: Es ist eine Komödie!"