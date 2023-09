Das sind die Darsteller von Steffi Graf und Andre Agassi

Lena Klenke (27) verkörpert Steffi Graf. Die Münchnerin wurde durch ihren Part der Laura in allen drei Teilen von "Fack ju Göhte" bekannt. In der weltweit beachteten Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" hatte sie eine tragende Rolle. In dem Film "Das schweigende Klassenzimmer" gehörte sie ebenfalls zum Hauptcast.

Toby Sebastian (31) spielt Andre Agassi und ist in Deutschland noch ein unbeschriebenes Blatt. Der Brite war unter anderem in fünf Folgen von "Game of Thrones" zu sehen. Bekannter ist seine Schwester: "Oppenheimer"-Darstellerin Florence Pugh (27).

In weiteren Rollen wirken unter anderem mit: Komiker Michael Kessler (56) als Steffis Vater Peter Graf (1938-2013) und Bianca Bardoe ("Gran Turismo") als Agassis Ex-Frau Brooke Shields (58).