Basierend auf Stephen Kings legendärem Debütroman ist „Carrie“ eine mutige, zeitgemäße und überraschende Neuinterpretation der klassischen Coming-of-Age-Geschichte, die vom visionären Showrunner Mike Flanagan erstmals für das Fernsehen adaptiert wurde. Die Serie wird im Herbst 2026 exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit Premiere feiern.

Worum geht es in „Carrie“?

Die Außenseiterin Carrie White (Summer Howell) hat ihr ganzes Leben hinter den Mauern ihres Zuhauses verbracht – abgeschirmt von ihrer überfürsorglichen Mutter Margaret (Samantha Sloyan). Als der plötzliche, viel zu frühe Tod ihres Vaters sie in das gnadenlose Ökosystem einer öffentlichen Highschool katapultiert, muss Carrie sich einem viralen Mobbing-Skandal stellen, der die Schulgemeinschaft spaltet. Während sie dem unerbittlichen Druck und der beiläufigen Grausamkeit des Social-Media-Zeitalters zu trotzen versucht, erwachen in ihr mysteriöse telekinetische Kräfte, die immer stärker werden. Daraus entsteht eine spannende und zutiefst menschliche Geschichte über Mitgefühl und Grausamkeit – und darüber, ob hier die Entstehung einer Heldin, eines Monsters oder von etwas weitaus Komplexeren zu beobachten ist.