Riesenspinne mit großem Appetit

Wie ihr gesehen habt, toben sich die gefräßigen Arachniden hier wirklich aus und entwickeln immer neuen Appetit auf Frischfleisch. Dabei beginnt alles ganz harmlos und könnte ein etwas seltsames Mädchen-Hobby sein:

Die 12-jährige Charlotte lebt in einem eher schäbigen Wohnhaus in New York City, wo sie eines Tages eine Spinne entdeckt und beschließt, sich um das Insekt zu kümmern. Sie setzt den Winzling in ein Einmachglas, sorgt für regelmäßige Fütterung und freut sich über ihr ungewöhnliches Haustier, das sie Sting getauft hat.

Doch das Tier will groß hinauskommen, denn es wächst im Rekordtempo und mit ihm nimmt auch der Appetit zu. Erst müssen ein paar andere Haustiere daran glauben, doch bald stehen auch Menschen auf seinem Speiseplan und der hinzugezogene Kammerjäger wird eine böse Überraschung erleben. Nun hängt alles von Charlotte ab, um das herangezüchtete Monster wieder aufzuhalten.