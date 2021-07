Ein sechstes "Stirb langsam"-Abenteuer für Bruce Willis als Überlebens-Künstler John McClane wäre schön gewesen, da Willis mit 66 Jahren in einem Alter ist, wo man sich solche Action-Anforderungen an den eigenen Körper durchaus noch leisten kann. Immerhin schlüpft der fast 80-jährige Kollege Harrison Ford gerade erneut in die Rolle des Indiana Jones.

Doch leider scheinen die Pläne für "Die Hard 6" nun endgültig der Vergangenheit anzugehören, wie Produzent Lorenzo di Bonaventura in einem Interview mit "Polygon" verraten hat.