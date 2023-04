Auch Anime und Theaterstück kommen

Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass die Duffer-Brüder unter dem Titel "Stranger Things: Tokio" eine weitere Animationsserie zur Hitserie planen, hier aber wird es sich um eine Anime-Serie handeln. Angeblich soll es um Zwillingsbrüder gehen, die ihre Videospiel-Begeisterung Anfang der 80er-Jahre in einem Vorort von Tokyo ausleben. Bald geraten sie aber in Gefahr, denn ein unfreiwilliger Kontakt zur Schattenwelt wird hergestellt.

Zu guter letzt soll ein Theaterstück das "Stranger Things"-Universum erweitern. "Stranger Things: The First Shadow" wird noch heuer im Londer West End Premiere feiern. Erzählt werden soll eine Vorgeschichte zur Netflix-Show, in der jüngere Versionen der Charaktere um Jim Hopper und die spätere Joyce Byers rund 25 Jahre vor den bekannten Ereignissen aus der Serie zu sehen sind. Inszeniert wird das Stück vom dreifach oscarnominierten Regisseur Stephen Daldry ("Billy Elliot - I Will Dance", 62).