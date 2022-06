"Lightyear": Tom Wlaschiha über "Stranger Things" & Unendlichkeit

Film.at: Wir sprechen ja heute über den Film "Lightyear", in dem Sie dem Titelhelden eine Stimme verleihen. In den "Toy Story"-Filmen ist es ja so, dass Walter van Hauff dem Astronauten die Stimme verleiht. Wie kam es denn dazu, dass nun Sie die Rolle sprechen?

Tom Wlaschiha: Tja, keine Ahnung, da kann ich nur spekulieren. [lacht] Der Lightyear aus der Toy Story ist ja schon ein bisschen älter – von 1995. Da Buzz aber ständig im Weltall ist und, wie wir aus dem Film erfahren, die Zeit im Weltall sehr langsam vergeht, ist er natürlich nicht gealtert.

Aber ich weiß nicht, ob's daran lag. Also ich habe mich auf alle Fälle gefreut, dass ich dieses Angebot von Disney bekommen habe und Buzz meine Stimme leihen durfte.

Wir durften den Film schon sehen und waren ganz fasziniert davon, dass man Ihre Stimme gar nicht erkannt und stattdessen nur die Stimme von Buzz Lightyear im Ohr hat – obwohl die normalerweise jemand anderes spricht. Wie kriegt man das hin, dass nur die Stimme der Figur rüberkommt?

Vielen Dank fürs Kompliment. Ich nehme an, es war eines. Ja? (Ja, das war es.) Man bereitet sich auf sowas natürlich vor. Ich habe mir den Film vorher angeschaut, Chris Evans spricht ihn ja im Original. Dann versucht man eine eigene Interpretation der Rolle zu finden. Denn man kann ja nicht genau das nachmachen, was Chris Evans vorgemacht hat. Das würde auch nicht so richtig gut funktionieren mit Deutsch und Englisch.

Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?

Ich hatte einen tollen Synchronregisseur, der mir dabei geholfen hat. Dann versucht man einfach herauszufinden, was an Buzz charakteristisch ist und wie man das am besten stimmlich rüberbringt.

Im Gegensatz zum normalen Synchron, wo du als Schauspieler noch Mimik und Gestik zur Verfügung hast, musst du hier die ganze Rolle nur über die Stimme erzählen.

Waren das auch die Herausforderungen dabei? Alles in die Stimme zu bringen?

Alles in die Stimme zu bringen, aber auch ein richtiges Maß zu finden. Das ist ein Ausprobieren und Herantasten. Aber dafür ist dann eben die Regie da, die das alles in die richtigen Bahnen lenkt.