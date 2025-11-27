Netflix ist innerhalb weniger Minuten nach Veröffentlichung der neuen Folgen von "Stranger Things" zusammengebrochen . Einige Fans der Serie warteten vergeblich darauf, die ersten Folgen der fünften und letzten Staffel streamen zu können. In den sozialen Medien machten sie ihrem Ärger über den Streamingdienst Luft, wie unter anderem das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet .

Ein Nutzer schrieb auf der Plattform X: "Netflix, bitte behebt das Problem endlich - ich warte seit drei Jahren!", während ein anderer kommentierte: "Oh mein Gott, Netflix, kümmert euch darum, ich will endlich die neuen Folgen sehen." Eigentlich war Netflix auf den großen Ansturm vorbereitet. Am Mittwoch teilte Co-Autor Ross Duffer (41) in seiner Instagram-Story mit, dass Netflix die Bandbreite um 30 Prozent erhöht habe, um einen Absturz zu vermeiden." Das schien jedoch nicht auszureichen.

Das Online-Portal "The Independent" berichtet, dass der Ausfall-Tracker Downdetector in den USA mehr als 14.000 Meldungen verzeichnete. Netflix erklärte in einer Stellungnahme gegenüber "The Hollywood Reporter" nach dem Ausfall: "Einige Nutzer hatten vorübergehend Probleme beim Streaming auf Fernsehgeräten, aber der Dienst wurde für alle Konten innerhalb von fünf Minuten wiederhergestellt."