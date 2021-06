8. Justice League: 313 Millionen $

Das DC-Pendant zu den Avengers hätte zwar das Zeug zum Kult, aber wie generell im DCU (sofern man von solch einem überhaupt sprechen kann), ist auch in "Justice League" von Beginn an der Hund begraben: Regisseur-Wechsel, dutzende Nachdrehs, tonale Änderungen und große Stars wie Ben Affleck und Henry Cavill: Obwohl er rund 658 US-Dollar weltweit einspielte, also circa das Doppelte seiner Produktionskosten, gilt das Superheld*innen-Epos rund um Batman, Superman und Wonder Woman als gigantischer Kino-Flop, hat er doch dem Studio ganze 60 Millionen US-Dollar Verlust eingebrockt – das ist auch in Hollywood-Sphären kein Zuckerschlecken mehr.

Übrigens: Zack Snyders Cut von "Justice League", der bei uns auf Sky zu sehen beziehungsweise auf DVD/Blu-ray erhältlich ist, kostete auch stattliche 70 Millionen US-Dollar, Insidern zufolge sogar noch mehr. Auch nicht schlecht für einen Film, der eigentlich nur der Director's Cut ist.

"Justice League" gibt es auf Amazon Prime zum Ausleihen oder Kaufen. Hier geht's zum Film!