3. Amityville-Horror

Als Filmtitel ist uns "Amityville Horror" natürlich allen ein Begriff. In dem Werk von 1979 ging es um ein Haus, in dem es zu derart unheimlichen Spukerscheinungen kommt, dass die neu eingezogene Familie die Flucht ergreift. Familie Lutz machte angeblich 1974 in Amityville auf Long Island (New York) tatsächlich solche Geister-Erfahrungen, und Jay Anson veröffentlichte drei Jahre später seine Schilderung unter dem Buchtitel "The Amityville Horror: A True Story".

Wer würde da nicht an das tragische Schicksal von Victor Creel (Robert Englund) und seiner Familie in der aktuellen "Stranger Things"-Staffel denken?