2. "Running Up That Hill" auf Platz 1 bei iTunes

Der Song von Kate Bush spielt in der vierten Staffel eine bedeutende Rolle, denn Max (Sadie Sink) ist von Vecnas Fluch befallen und nur ihr Lieblingslied, "Running Up That Hill" kann sie von "Upside Down" zurückbringen.

Anscheinend ist "Running Up That Hill“ nicht nur ihr Lieblingslied, sondern auch das von den "Stranger Things"-ZuschauerInnen: Am Montag nach der Veröffentlichung der neuen Folgen landete der Song prompt auf Platz 1 bei iTunes, wie "People" mitteilte.