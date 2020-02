"Altered Carbon": Erster Trailer der 2. Staffel

Worum geht es in der zweiten Staffel?

Im Mittelpunkt der Handlung steht wieder der Elitesoldat und ehemalige Widerstandskämpfer Takeshi Kovacs. Er ist der letzte "Envoy", Kämpfer einer Widerstandsbewegung gegen das Protektorat, eine von unsterblichen Superreichen beherrschte, interplanetare Gesellschaft. Denn die Digitalisierung hat in der Zukunft sogar den Tod obsolet gemacht: Jeder Mensch hat in seinem Nacken ein "Stack" implantiert, auf dem Persönlichkeit und Erinnerungen gespeichert werden. Wer stirbt, überträgt sein digitales Bewusstsein einfach in einen neuen Körper, die sogenannten "Sleeves" (dt.: Hülle). Doch einen neuen Körper können sich auf Dauer nur die Superreichen leisten. Die sogenannten "Meths" (abgeleitet von "Methusalem") haben unendlich viel Zeit, um ihre Macht zu festigen. Der Rechtsstaat ist nur noch eine Fassade für eine durch und durch korrupte Gesellschaft.