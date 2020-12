Streaming-Plattform HBO Max kommt von USA nach Europa

HBO-Serien weiterhin bei Sky?

In den USA ist der Dienst Ende Mai 2020 gestartet. Pro Monat wird für die Nutzung ein Betrag von 15 US-Dollar fällig. Das Standard-HD-Abo von Netflix kostet dort aktuell 14 Dollar.

In Europa waren bisher viele HBO-Produktionen auf Sky zu sehen, darunter etwa "Game of Thrones", "The New Pope", "Chernobyl" und "Warrior". Wie sich die internationale Expansion auf dieses Angebot auswirkt, bleibt abzuwarten. Sky hat erst im Vorjahr seine Partnerschaft mit HBO und dem Mutterkonzern WarnerMedia verlängert. Daher werden wohl hierzulande zumindest in naher Zukunft HBO-Serien weiterhin bei Sky zu sehen sein.