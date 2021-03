"Strike": J. K. Rowlings eigenwilliger Detektiv erneut auf Sky

Mord und Erpressung

In Staffel 2 geht es folgendermaßen weiter: Nach Robin Ellacotts (Holliday Grainger) Hochzeit mit Matthew (Kerr Logan) nimmt sie ihre Arbeit an der Seite von Cormoran Strike (Tom Burke) in der Privatdetektei wieder auf. Zwei neue, aufregende Fälle halten die beiden in Atem, sodass sie keine Zeit finden, sich auf ihre veränderte Beziehung zueinander einzustellen. Ein psychisch aus dem Gleichgewicht geratener junger Mann bittet Cormoran in einem Todesfall zu ermitteln. Er glaubt, vor einigen Jahren als Kind einen Mord an einem kleinen Mädchen beobachtet zu haben, der ihn seitdem belastet. Währenddessen ermittelt Robin undercover im House of Commons in einem Erpressungsfall.