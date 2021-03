Rupert Grint fühlte sich von "Harry Potter"-Filmen "erdrückt"

Ron Weasley, der beste Freund von Harry Potter, gilt als Rupert Grints Paraderolle. In allen acht Filmen spielte er neben Daniel Radcliffe und Emma Watson den Schüler für Zauberei in Hogwarts. Im Podcast "Armchair Expert Podcast" teilte Grint – zehn Jahre nach den beendeten Dreharbeiten – seine Erinnerungen an das Filmset.