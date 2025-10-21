"Sturm kommt auf": Literarischer Zweiteiler mit Josef Hader im TV

Josef Hader wirkt in einer besonderen Literaturverfilmung mit: Der beliebte Kabarettist, Schauspieler und Regisseur erlebt in "Sturm kommt auf" - einer zweiteiligen ORF/ZDF-Verfilmung von Oskar Maria Grafs Roman "Unruhe um einen Friedfertigen" - die politische Stimmung zur Zeit der Weimarer Republik am eigenen Leib mit. In einer Presseaussensung sagt er über seine Rolle: "Er ist ein Schuster in einem bayerischen Dorf, der eingewandert ist und versucht, in dieser Gesellschaft möglichst durchzurutschen und bei den politischen Zwistigkeiten nur nicht aufzufallen – irgendwann geht sich das aber nicht mehr aus."

Worum geht es in "Sturm zieht auf"?

Ein bayerischer Schuster jüdischer Abstammung lebt zurückgezogen am Rande einer bayerischen Dorfgemeinschaft und wird dennoch immer tiefer in den Strudel der dramatischen politischen Ereignisse zwischen 1918 und der Machtergreifung Hitlers 1933 hineingezogen, bis ihm eine Erbschaft aus den USA und die Offenlegung seiner jüdischen Identität zum Verhängnis werden.

Hader führt zu der Rolle weiter aus: "Die Filme zeigen, wie es in einer kleinen Lebensgemeinschaft, etwa einem Dorf, passieren kann, dass das Miteinander immer mehr in den Hintergrund rückt und die Menschen nur aufgrund unterschiedlicher politischer Haltungen immer stärker gegeneinander sind, und zwar so lange, bis sich die ganze Gemeinschaft aufreibt."

In weiteren Rollen sind auch Verena Altenberger, Susi Stach, Johannes Silberschneider, Sebastian Bezzel, Sigi Zimmerschied, Frederic Linkemann, Antonia Bill und Helmfried von Lüttichau zu sehen. Die Dreharbeiten fanden von August bis Oktober 2024 in Salzburg und Bayern statt.