Welcher TV-Sender zeigte den Film auch illegal?

Diese Dreistigkeit wird aber sogar noch durch den argentinischen Sender GenTV übertroffen: Dort war der komplette Film bereits eine knappe Woche nach dem Kinostart zu sehen, wie etwa eine Meldung auf "Inside the Magic" darlegt. GenTV genießt den zweifelhaften Ruf, Blockbuster auf diese Weise unerlaubt auszustrahlen und hatte sich zuletzt auch an "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" vergriffen.