"Supergirl" endet nach der sechsten Staffel

Die DC-Superhelden-Serie "Supergirl" endet mit der kommenden sechsten Staffel. "Supergirl" gehört zum TV-Universum von DC, das auch als "ArrowVerse" bekannt ist. Die namensgebende erste Serie "Arrow" ging in diesem Jahr zu Ende, dafür kam aber die neue Serie "Batwoman" hinzu. Weitere Serien sind "The Flash", "Legends of Tomorrow", "Black Lightning" und eben "Supergirl". Doch eine neue "ArrowVerse"-Serie ist bereits in Planung – es ist sogar ein "Supergirl"-Spin-Off: "Superman & Lois" soll im nächsten Jahr beim US-Sender The CW starten.