Tops & Flops: Superhelden-Serien auf Netflix und Amazon Prime

18. KRYPTON (1 Staffel)

"Krypton" rollt die Familiengeschichte von Superman auf seinem Heimatplaneten Krypton auf. Sein Großvater Seg-El ist in Ungnade gefallen und will den Ruf der Hauses El wiederherstellen. Natürlich kennen wir das tragische Schicksal des Planeten, was zusätzlich für Spannung sorgt. Die Serie des US-Senders Syfy hat einige Ähnlichkeiten mit den "ArrowVerse"-Serien des Senders "The CW". Doch scheint "Krypton" eher in Richtung eines stylischen Space-Adventures zu gehen. Ähnlich wie bei "Legends of Tomorrow" kommt auch hier Zeitreise ins Spiel.

Die erste Staffel von "Krypton" ist bei Amazon Prime zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.