Summer auf dem Weg zur Profi-Surferin

Vor einem Jahr lernte Summer Torres die besten Freund:innen ihres Lebens kennen und verliebte sich in Ari Gibson. Nach der magischen Zeit in Shorehaven stürzt sie sich auch zu Hause in New York pausenlos in die unerbittlichen Fluten rund um Rockaway Beach.

Summer hat einen neuen Traum: Sie will nach Shorehaven zurückkehren und professionelle Surferin werden, so wie die anderen in ihrer Clique. Endlich erlaubt Summers Mutter Margot ihr die Reise nach Australien. Doch diesmal kommt Margot mit, um ihre unberechenbare Tochter im Auge zu behalten.