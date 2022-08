"Aquaman" Jason Momoa plant Film über Surf-Legende aus Hawaii

"Aquaman"-Star Jason Momoa (43) will einem Medienbericht zufolge die Geschichte der Surf-Legende Duke Kahanamoku auf die Leinwand bringen. Zusammen mit dem Produzenten Peter Safran ("The Suicide Squad") werde der Schauspieler ein Biopic über den Sportler aus Hawaii produzieren, berichtete das Branchenblatt "Variety" am Donnerstag (Ortszeit).