Theron spielte zuletzt in Filmen wie "Fast & Furious 9", "The Old Guard" und "Bombshell" mit. Die Neuseeländerin Caro ("Whale Rider", "Kaltes Land") hat mit dem Disney-Abenteuer "Mulan" (2020) um die chinesische Heldin Hua Mulan ihren bisher teuersten Film gedreht.