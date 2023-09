"Surviving Summer": Kommt Staffel 3 der Netflix-Serie?

Worum geht's in "Surviving Summer"?

Die New Yorkerin Summer Torres wird zu Freund:innen der Familie in das Städtchen Shorehaven an der Great Ocean Road in Victoria, Australien, geschickt. Trotz ihrer Bemühungen verliebt sich Summer in die Stadt, die Menschen und die Brandung.

Achtung, Spoiler! In Staffel 2 kehrt Summer nach Shorehaven zurück, wo sie ihre Leidenschaft für das Surfen entdeckt hat. Sie freut sich, endlich wieder mit Ari und ihrer alten Clique vereint zu sein. Doch als sie sich für das Nationalteam qualifiziert, macht sie sich die Teamchefin – Aris neue Freundin Wren – zur Feindin.