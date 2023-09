"The Summer I Turned Pretty": Kommt ein Spin-off zur Serie?

Der Sommer mag vorbei sein, aber "The Summer I Turned Pretty" heizt bei Prime Video immer noch ein. Laut dem Streamingdienst ist dessen zweite Staffel die zweitmeistgesehene Serie von Prime Video bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren, nur die "Herr der Ringe"-Serie "Rings of Power" konnten mehr Personen in dieser Zielgruppe begeistern.

Abgesehen davon ist es auch die Serie mit den meisten Abschlüssen – also Zuschauerinnen, die die Serie bis zum Ende gestreamt haben – in dieser Altersgruppe. Und noch mehr gute Nachrichten für Prime Video: "Der Sommer, als ich schön wurde" (so der deutsche Titel) hat auch das Abonnent:innenwachstum angetrieben. Umgerechnet auf das gesamte Publikum des Streaminganbieters gehört die Coming-of-Age-Serie auch zu den Top-3-Serien.